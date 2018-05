La RAM a fêté l’anniversaire de sa liaison Casa-Nairobi

Cette desserte contribue ainsi à la promotion du tourisme, du commerce et des affaires entre les deux pays, en permettant aux entrepreneurs marocains et kényans de se déplacer à travers des vols entre le Maroc et le Kenya tout en gagnant du temps.

Le choix porté sur la capitale kényane pour conquérir le marché est-africain s’explique par le fait que Nairobi constitue bel et bien un hub et une plaque-tournante du transport aérien au niveau de la région de l’Afrique orientale.

Cette cérémonie a été l’occasion pour rendre hommage à des partenaires de la compagnie aérienne nationale à Nairobi et à des agences de voyage locales pour leur soutien et leur confiance continue en la RAM.

Une cérémonie a été organisée en présence de représentants d’importantes agences de voyages et des partenaires de la RAM à Nairobi, ainsi que de l’Autorité kényane des aéroports (KAA), du Conseil national du tourisme (KNTB) et de l’Autorité de l’aviation civile (KCAA).