La queue d’un dinosaure du Maroc sera mise aux enchères pour aider le Mexique

La queue d’un dinosaure retrouvée au Maroc sera vendue aux enchères au Mexique et les fonds récoltés serviront à reconstruire plus de 5000 écoles détruites après les deux séismes de septembre dernier, qui ont fait plus de 480 morts.

La queue appartenait à un Atlasaurus, qui signifie reptile de l’Atlas, un dinosaure sauropode du Jurassique. Cette espèce parcourait il y a plus 165 millions d’années l’Atlas Marocain, et mesurait plus de 17 mètres de long, pour un poids de plus de 22 tonnes.

Comme le rappelle l’agence de presse anglaise Reuters , les paléontologues marocains ont pris 300 heures pour nettoyer les restes gigantesques du reptile, avant que les scientifiques de l’Utah ne les reconstituent. Depuis, le Maroc n’a plus revu ses fossiles. L’agence précise qu’un homme d’affaires mexicain, qui a demandé à ne pas être cité, avait acheté le fossile pour sa collection personnelle.

D’une longueur de 4 mètres et 180 kg la queue sera proposée à un prix de réserve de 1,8 million de pesos mexicains (95 805 dollars), selon l’organisateur Morton’s Auction House. Toute somme supérieure au prix de réserve sera reversée à la BBVA Bancomer Foundation pour aider à financer la reconstruction de quelque 5 000 écoles endommagées.

Faiza Rhoul