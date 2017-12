La princesse Lalla Meryem a présidé une veillée religieuse pour Feu Hassan II

L’assistance a, à cette occasion, élevé des prières pour le repos des âmes des regrettés Souverains feu Hassan II et feu Mohammed V. Elle a, également, imploré le Tout-Puissant de préserver Amir Al-Mouminine, le roi Mohammed VI, de couronner de succès ses actions et ses initiatives.Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines civiles et militaires.

