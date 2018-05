La preuve que l’émission de Allali s’inspire (beaucoup) d’une émission française (VIDEO)

«C’est moi qui avait proposé son nom à la boîte de prod sauf que son travail n’a pas convaincu et les masques qu’il m’a fait n’étaient pas bons. Les responsables ont ainsi décidé de l’écarter et chercher d’autres professionnels pour faire l’émission», a expliqué l’animateur. En attendant, regardez la vidéo et jugez par vous-même.

Rachid Allali, l’animateur vedette de 2M, est dans de sales draps. Et pour cause, sa caméra cachée diffusée après la rupture du jeune ressemble étrangement à une ancienne émission française.