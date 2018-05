La presse algérienne cherche encore des noises au Maroc

Comme « l’occasion fait le larron », la presse du voisin de l’est cherche la moindre occasion, le moindre petit prétexte pour s’attaquer au Royaume.

Et ce sont les déclarations de Khalid Sefiani, en tant que coordonateur général du Congrès nationaliste islamique, à la chaîne arabophone iranienne Al-Alam, qui ont fourni cette récente occasion au journal « Echourouk », proche du pouvoir algérien.

Dans cet entretien, Sefiani qui est aussi coordinateur du Groupe d’action nationale pour le soutien à la Palestine et à l’Irak, s’inscrit en faux contre les raisons invoquées par le Royaume sur la rupture diplomatique avec le pays des Mollahs chiites lors de l’émission « Maa al-hadath » de la chaîne iranienne.

Le journal algérien rapporte ainsi que l’avocat a affirmé: « Pour moi, personnellement, cela n’est pas vrai du tout! Je connais bien mes amis et mes frères du Hezbollah. Et ils sont incapables de faire cela », faisant référence à l’aide militaire et logistique que l’allié de l’Iran apporte aux séparatistes du fantomatique Polisario.

La même source, proche du Palais Al Moradia, ajoute que Sefiani a accusé le Mossad israélien d’être derrière ces informations fournies au Maroc, comme l’agence de renseignement avait, par le passé, prétendu détenir des dizaines de documents compromettants pour l’Iran, ce qui a été démenti par les faits plus tard. Sefiani pense que tout cela est pensé pour créer une fracture entre le peuple marocain et les mouvements de résistance palestiniens dans le but de faire oublier aux citoyens la cause palestinienne au profit « d’autres affaires ».

De même que le journal algérien n’a pas manqué cette occasion que lui a offerte Khalid Sefiani sur un plateau persan (de télévision!) pour évoquer les relations maroco-algériennes. Et ce, car l’invité de la chaîne Al-Alam a tenu à avertir « les frères algériens de ne pas tomber dans le piège ». Selon le coordinateur du Groupe d’action nationale pour le soutien à la Palestine et à l’Irak, il y aurait, derrière cette affaire Maroc-Iran, un plan pour attiser le conflit maroco-algérien et, par-là même, détacher les peuples de la cause principale qu’est celle de la Palestine. On se demande où nos voisins vont chercher de telles explications…

Larbi Alaoui