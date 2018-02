La police enquête sur une véritable « boucherie » à Tanger

Une patrouille de police a été dépêchée sur les lieux, a arrêté le mis en cause, saisi des armes blanches en sa possession et l’a transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, a précisé la DGSN.

