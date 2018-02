La petite anecdote de Richard Branson dans un taxi au Maroc

Richard Branson est l’un des hommes les plus riches de la planète. Il passe de longs séjours au Maroc dans sa Kasbah aux alentours de Marrakech.

Sur son blog de Virgin, le milliardaire partage une anecdote, ou plutôt une leçon de vie, qu’il a reçu au Maroc. Lors d’un trajet en taxi, le conducteur lui dit: « Même si tu fais de l’argent, ce n’est pas l’argent qui fait une personne ». Une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et qui a fait réfléchir Richard Branson.

Morale de l’histoire: « Lorsque vous avez une entreprise, ce n’est pas d’abord l’argent qui compte. L’argent vient après et récompense forcément votre travail », écrit-il en substance.

Le propriétaire de la Kasbah Tamadot revient également sur son projet au Maroc: le somptueux hôtel situé à 43 kilomètres de Marrakech. Cet établissement fait travailler une centaine de Marocains. « C’est génial d’entendre comment certaines filles ont commencé à tricoter et sont en train d’élaborer un meilleur avenir en créant des produits artisanaux », ajoute-il.

F.R.

Getting fit by hiking up the Atlas Mountains in preparation to go into space https://t.co/c3T3ngrBCR pic.twitter.com/KcPdhvRqR4

— Richard Branson (@richardbranson) December 19, 2017