La météo nationale annonçait de la neige pour ce week-end… et elle est bel et bien là. Elle est tombée sur plusieurs régions, notamment dans les provinces suivantes: Ifrane, Khénifra, Azilal, Al Haouz, Béni-Mellal, Midelt, Boulmane, Sefrou, Taza, Chichaoua, Ouarzazate, Tinghir, Chefchaouen, Al-Hoceima, Taounate, El Hajeb et Taroudant.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK