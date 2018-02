La Masterclass du Rire est de retour à Marrakech (VIDEO)

Cette année, le Marrakech Du Rire, festival d’humour francophone reconnu dans le monde, fêtera sa huitième édition. Et pour ce cru 2018, McDonald’s Maroc s’associe, pour la 2ème année consécutive, à ce grand événement dans le cadre de la Masterclass du Rire placée depuis 7 ans sous la direction artistique du comédien metteur en scène Oscar Sisto.

A travers cette initiative et fort du succès de l’édition 2017, McDonald’s Maroc entend jouer à nouveau un rôle actif à travers son partenariat avec le Marrakech du Rire et Jamel Debbouze pour mettre en avant les talents marocains de demain dans le domaine du rire et de l’humour.

A l’instar de l’opération « J’aime ton talent » menée à l’occasion de ses 20 ans de présence au Maroc, McDonald’s Maroc reste dans la continuité de sa philosophie et cherche à dénicher et à former les talents de demain en permettant aux jeunes marocains d’exprimer leur talent.

La Masterclass du Rire est ainsi un moyen d’inviter les jeunes à venir concourir pour pouvoir bénéficier de conseils, de formation et de coaching prodigués par de grands professionnels du monde du spectacle. Cet encadrement et ces séances de formation sont en effet l’un des plus grands soutiens pour les artistes en devenir pour gagner de la confiance en soi, acquérir les bases de l’écriture et de la scène et pouvoir sortir de l’anonymat.

En marge de la Masterclass, un studio mobile itinérant visitera les restaurants McDonald’s et donnera rendez-vous dans les restaurants de Marrakech, Rabat, Casablanca et Tanger en allant à la rencontre des candidats. Le studio mobile mettra à la disposition des humoristes en herbe des moyens techniques pour les aider à enregistrer leurs sketchs dans les meilleures conditions, en leur donnant un avant-goût de l’univers professionnel. Les dates de passage du studio seront communiquées par ville et par restaurant afin de permettre au plus grand nombre de participer et de se joindre à l’initiative de McDonald’s pour mettre en avant les talents marocains de demain dans le domaine du rire et de l’humour.

Le principe du concours:

Les humoristes en herbe seront appelés à poster, sur une plateforme dédiée, une vidéo humoristique autour de 2 thématiques « Anniversaire » et « Rêve », et les finalistes retenus bénéficieront d’une semaine de formation assurée par Oscar Sisto et se verront offrir l’opportunité de présenter leur première scène dans le cadre du Festival Le Marrakech du Rire 2018.

La première partie du concours se déroule du 1er au 28 Février. Sur le web et à travers les réseaux sociaux, un appel à candidature sera lancé et une plateforme web dédiée accueillera les vidéos humoristiques des candidats qui souhaiteront participer. Chaque candidat devra produire une vidéo humoristique autour de 2 thématiques: « Anniversaire » et « Rêve » et la poster sur cette plateforme.

Les fans McDonald’s pourront, à travers cette plateforme web, liker ou partager la vidéo de l’humoriste de leur choix et des points seront attribués à chaque vidéo postée: 1 « like » créditera la vidéo de 1 point et un « partage » équivaudra à un crédit de 5 points.

12 finalistes seront sélectionnés, grâce à des castings physiques à Casablanca et Marrakech.

L’humoriste qui aura posté la vidéo ayant obtenue le plus de points fera automatiquement partie des candidats sélectionnés pour les castings physiques.

Les finalistes seront choisis par un jury composé de Saad Mabrouk et d’Oscar Sisto, directeur artistique de la Masterclass, coach très connu pour sa participation à la Star Academy France.

Oscar Sisto collabore au Marrakech Du Rire depuis 7 ans et a permis, à travers la Masterclass du Rire lors de chaque édition, à plusieurs jeunes de se former aux techniques d’écriture et de composition d’un spectacle. Saad Mabrouk quant à lui, est un pur produit de La Masterclass du Rire où il a été découvert en 2012. Il est aujourd’hui l’un des humoristes marocains les plus en vue et les plus apprécié.

Pour chaque ville de casting (Marrakech, à l’Institut Français – Casablanca au Studio des Arts vivants) 20 candidats seront auditionnés et 6 finalistes seront sélectionnés pour participer à la Masterclass du Rire 2018. A noter que pour cette 8ème édition 4 finalistes de l’édition 2017 se joindront à l’aventure.

C’est donc, au total, 16 jeunes humoristes qui participeront à la semaine de formation de la Masterclass du Rire à l’issue de laquelle ils participeront au spectacle de restitution traditionnellement donné à l’institut français de Marrakech et qui sera diffusé en direct sur la page facebook de McDonald’s Maroc. 16 finalistes parmi lesquels se trouveront certainement de futures révélations pour la scène humoristique marocaine.