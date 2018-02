La langue française jugée illégitime dans les administrations au Maroc

Fouad Abouali, président du Collectif, a déclaré au journal que les Marocains ne cessent de lutter pour l’usage de cette langue et ce, depuis le Protectorat, afin de faire de l’arabe la langue officielle du Royaume et une langue de communication dans l’administration publique, mais aussi dans la gestion des affaires publiques.

