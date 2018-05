La journaliste Maria Latifi n’est plus

Très connue et respectée dans le milieu des médias, Maria Latifi avait notamment présenté Namadij, émission culturelle sur 2M. Elle avait été nommée à la tête d’Arrabiaa, chaine publique à vocation culturelle et éducative relevant de la SNRT.

