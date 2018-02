La guerre contre les programmes des colonies de vacances prend de l’ampleur

Dans un communiqué, des associations ont assuré que des mesures seront prises pour promouvoir le travail éducatif et rehausser la qualité des programmes des colonies de vacances, afin d’assurer une atmosphère appropriée pour les enfants, qui leur permettra de s’ouvrir au monde, grâce à l’organisation de diverses activités, notamment culturelles, sportives, éducatives et artistiques.

