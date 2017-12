La Gendarmerie royale met la main sur de dangereux criminels

Elle a révélé également l’implication d’un réseau de transactions financières illicites qui procédait à la collecte des fonds auprès des candidats et qui les transférait via le système “Haouala” vers la Libye, au profit des réseaux de passeurs vers l’Italie, relève le communiqué, ajoutant que le total des transactions financières depuis 2015 s’élève à 3.000 opérations portant sur des sommes allant de 500 DH à 100.000 DH.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, la Gendarmerie royale a démantelé une filière spécialisée dans l’émigration clandestine vers l’Europe via la Libye, ainsi que dans les séquestrations de candidats, les extorsions de fonds, les opérations financières illicites et le blanchiment d’argent, indique vendredi un communiqué de la Gendarmerie royale.