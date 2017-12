L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Sur instructions du Parquet compétent, les 5 mis en cause interpellés ont été présentés à la justice et les stupéfiants saisis ont été incinérés en présence d’une commission ad-hoc, ajoute-t-on de même source.

La première opération a permis la saisie de 3 tonnes et demi de kif granulé et 300 kg de kif en tiges, ainsi que l’interpellation de 5 mis en cause; tandis que la deuxième opération a abouti à la saisie de 5 tonnes de kif granulé dont les propriétaires sont activement recherchés.

Cette semaine, la Gendarmerie de Tétouan, en collaboration avec les autorités locales, a effectué des perquisitions, au douar Haouta, Caïdat Tanakoub, Province de Chefchaouen et au Douar Ain Ghayt, Caïdat Brikcha, Province de Ouezzane, soldées par la saisie de 8,5 t de kif granulé et de 300 kg de kif en tiges, apprend-on auprès des autorités locales de la Wilaya de la région de Tanger–Tétouan–Al Hoceima.