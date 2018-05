La famille de Maria Latifi reçoit les condoléances du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de la journaliste feue Maria Latifi décédée mercredi à l’âge de 66 ans.

Dans ce message, le Souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à l’ensemble de leurs proches et amis et à la famille médiatique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d’une journaliste distinguée, qui a contribué, durant de longues années de travail continu et à travers les différentes responsabilités qu’elle a assumées avec compétence et abnégation, au développement de la scène médiatique nationale, et qui a donné une image honorable de la femme journaliste marocaine.

Le Souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement la défunte pour les sacrifices qu’elle a consentis au service de la patrie, de l’accueillir en Son vaste paradis et d’accorder patience et réconfort à sa famille.