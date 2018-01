La DGSN réagit après la diffusion d’une vidéo qui lui est attribuée

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a démenti la publication par ses services d’une vidéo sur internet comportant des renseignements et des instructions aux victimes d’atteintes liées aux biens et aux fonds.

La DGSN a également réfuté, dans une mise au point, les commentaires et les publications alléguant le tournage et le montage de cette vidéo par le Bureau Central des Investigations Judiciaires (BCIJ).

Cette vidéo comporte des passages d’une vidéo existant déjà sur la toile, tournée lors de la célébration de l’anniversaire de la DGSN le 16 mai 2017, qui a été ponctuée de recommandations et d’instructions de sensibilisation ne relevant d’aucun organe ou institution officielle, précise la même source.

Tout en exprimant son ouverture sur toutes les initiatives visant le renforcement du sentiment de sécurité chez les citoyens, la DGSN insiste, par contre, sur la nécessité d’encadrer ces initiatives aux niveaux de la communication et du professionnalisme, et leur élaboration dans le cadre d’une approche participative avec les services de sécurité concernés et ce dans le but de renforcer la sécurité de la nation et des citoyens.