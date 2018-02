La deuxième vie des retraités français au Maroc (VIDEO)

A bord de leur camping-car, de nombreux retraités français viennent « hiberner » quelques mois au Maroc. Ils sont environ 30.000 Français à parcourir des milliers de kilomètres pour poser leurs valises le long des côtes marocaines.

La chaîne de télévision France 2 est partie à la rencontre de trois couples qui ne se voyaient pas vieillir au coin du feu, confie l’un d’eux. La plupart se rendent au sud, plus précisément à Taghazout près d’Agadir, « ici on mange bien, on fait ce qu’on veut, comme on veut…Nous sommes des jeunes vieux ». confirme Jojo. Car en effet, pour la plus part d’entre eux « la retraite, c’est une deuxième vie ».

F.R.