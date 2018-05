La date de l’Aïd El Fitr 2018 au Maroc selon un astronome

Nous sommes à peine au 13ème jour du mois sacré que les spéculations vont déjà bon train concernant la date de l’Aïd Al Fitr, qui marque la fin du Ramadan.

Selon les calculs de l’astronome Hicham Al Aissaoui, les Marocains célèbreront cette fête le 15 juin. « Ramadan 2018 comptera 29 jours seulement au Maroc. Aïd Al Fitr sera donc fêté le vendredi 15 juin », a-t-il annoncé.

Par ailleurs, Al Aissaoui a également donné la date d’Aïd Al Adha qui, selon lui, sera célébré le mercredi 22 août. Les Marocains auront ainsi droit à six jours de vacances, à savoir du 18 au 23 août, à cause de la fête de la jeunesse, la révolution du roi et du peuple et enfin la fête du sacrifice.

S.L.