La date de l’Aïd Al-Fitr 2018 au Maroc

La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observé à l’œil nu. Rappelons que c’est le ministère des Habous et des affaires islamiques qui annonce officiellement la date de l’Aïd Al-Fitr au Maroc.

Par ailleurs, El Aissaoui a également donné la date d’Aïd Al Adha qui, selon lui, sera célébré le mercredi 22 août. Les Marocains auront ainsi droit à six jours de vacances, à savoir du 18 au 23 août, grâce à la Fête de la Jeunesse, la Révolution du Roi et du Peuple et, enfin, la Fête du Sacrifice.