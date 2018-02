La Cour des Comptes va encore faire tomber des têtes

Assabah a ajouté que plusieurs têtes devraient prochainement sauter dans le cadre de cette affaire, surtout que certains rapports régionaux ont relevé que les dépenses réservées aux carburants, au parking et à l’entretien ont grimpé de façon vertigineuse. À titre d’exemple, la somme atteinte par le conseil d’une commune rurale comptant neuf voitures et neuf motos seulement serait de 118 millions de centimes.

Le quotidien ajoute que l’implosion au sein de quelques conseils serait proche à cause des comportements suspects de leurs présidents. En plus des bons, ces derniers auraient même offert des voitures de service à certains membres bien placés de leurs conseils pour acheter leur voix.