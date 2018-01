Setti Fatma: le calvaire d’une femme enceinte pour accoucher (VIDEO)

En application des Hautes Instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales procéderont au déploiement de deux hôpitaux.

Pour rappel, plusieurs régions du Royaume, dont Marrakech et ses environs, ont connu de fortes chutes de neige et une baisse anormale du mercure.

L’auteur de la vidéo n’a pas manqué de dénoncer vivement le manque d’implication des autorités locales et de critiquer leur silence coupable concernant les intérêts vitaux de la population de cette zone enclavée où le froid est glacial. Et d’ajouter en commentaire cette interrogation qui en dit long sur le ras-le bol général: « Dans quel siècle vivons-nous ? ».

Certes, cette solidarité dont ont fait preuve les habitants de ce douar, appartenant à la commune de Setti Fatma, près de Marrakech, est admirable. Toutefois, le moyen de transport, le seul disponible, est des plus indignes pour les êtres humains encore en vie et s’apprêtant à donner la vie.