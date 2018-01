Ksar El Kébir: une lycéenne torturée et tuée par son père

Le corps de la victime a été enterré ce lundi 8 janvier, à Ksar El Kébir , tandis que le patricide , surnommé « laouhida » (l’unique), a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre et sera présenté devant le procureur général de Tanger.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK