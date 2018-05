Khouribga: le prof accueilli par des fleurs par… son élève! (photo)

Tout est bien qui finit bien! Le professeur de mathématiques qui avait tabassé son élève a été relaxé! Et bonne surprise, il a été accueilli à sa sortie de prison avec des fleurs par l’élève en question!

D’après des sources de Le Site info, il s’en est suivi applaudissements, ovations et youyous. Ceci, en signe approbateur et satisfait des présents à cette scène émouvante, saluant les accolades chaleureuses entre les deux protagonistes de cette affaire.

A rappeler que l’enseignant avait été interpellé et incarcéré après la publication de la vidéo qui était devenue virale et avait provoqué indignation et condamnation de la Toile marocaine.

A rappeler aussi que tout en condamnant le geste de l’enseignant mis hors de lui et ayant commis cet acte répréhensible, les propres camarades de la jeune fille avaient avoué qu’elle n’avait cessé ce jour-là de provoquer son prof en lui jetant des morceaux de craie pendant qu’il était au tableau.

« Al moussahim karim »! (Celui qui pardonne est généreux). Toujours et, surtout, en ce mois mois sacré de Ramadanae Karim! Dont acte!

Larbi Alaoui

Sur le même thème