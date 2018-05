Khouribga: le prof qui a violenté son élève a été arrêté (VIDEO)

Dans une vidéo, qui fait le tour des réseaux sociaux depuis samedi soir, on aperçoit un professeur en train de tabasser une élève en pleine classe, allant jusqu’à la traiter de « prostituée ». La scène a provoqué l’indignation des internautes. Plusieurs d’entre eux ont demandé l’intervention du ministère de l’Education nationale et des autorités compétentes pour sanctionner l’enseignant en question.

« Les services de sûreté avaient interagi immédiatement avec cette vidéo, en identifiant l’établissement d’enseignement et le mis en cause, qui été placé en garde-à-vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent », précise-t-elle.

Et d’ajouter que les services de police n’avaient reçu aucune plainte liée à cette agression qui a eu lieu au lycée Imam Malik le 16 mai dernier, en raison de la réconciliation entre le père de l’élève et le professeur.