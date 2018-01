Khénifra: il perd son bébé faute de pouvoir payer l’ambulance

Un nourrisson a perdu la vie mercredi soir. La raison? Le père n’avait pas les moyens de payer les frais d’ambulance pour transporter son fils de l’Hôpital de Béni Mellal à Casablanca.

Joint par téléphonte, Abdellah Zouhir, de l’association pour la dignité des droits de l’Homme, nous indique que l’hôpital ne dispose pas de budget suffisant pour prendre en charge le transport du bébé qui nécessitait 1500 dirhams de carburant.

L’épouse de Mohamed Ghani a accouché à Khénifra et le bébé était gravement malade. A cause du manque de moyens à Khénifra, le bébé a été envoyé à Béni Mellal. Les moyens n’étant pas suffisants non plus dans cette ville, l’état de santé de l’enfant nécessitait une intervention à Casablanca. Il a finalement été acheminé vers la capitale économique, après que le directeur de l’hôpital de Beni Mellal et des employés avaient cotisé. Mais le retard pris n’a pas aidé l’enfant à sen sortir et à rester en vie.

D.K.