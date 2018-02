Khénifra: les habitants en colère veulent fermer une épicerie d’alcool

Al Yaoum24 a confié que la société civile a contacté le maire, le wali de la ville et le Cabinet royal pour intervenir et mettre fin à ce que les habitants ont qualifié de «désastre». Elle a également exigé l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances d’octroi de l’autorisation de vente d’alcool à l’épicerie. Le Conseil de la ville, lui, n’est pas habilité à accorder ce genre d’autorisation.

