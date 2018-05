Khémisset: des responsables pédagogiques accusés de harcèlement sexuel

L’une des deux plaignantes, ajoute le journal, a révélé à la police judiciaire que le directeur et le surveillant général ne cessaient de la harceler par leurs avances sexuelles et ce, malgré le fait qu’elle soit enceinte. « Deux baisers feront l’affaire! », lui aurait suggéré l’un des deux.

Le directeur et un surveillant général d’un lycée de Khémisset ont été déférés, lundi dernier, devant le parquet général. Remis en liberté provisoire, ils sont tous deux accusés de harcèlement sexuel et comparaîtront devant la justice le 21 mai prochain.