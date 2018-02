Kénitra: voici pourquoi des jeunes hommes étaient déguisés en femmes

Ces jeunes manifestants ont saisi l’occasion pour réclamer leurs droits tout en indiquant que des milliers de postes ont été occupés par des jeunes n’habitant pas Kénitra. Furieux, les jeunes espèrent bénéficier de la création d’emplois qui résulte des projets et investissements industriels de leur ville, et obtenir une « égalité entre les femmes et les hommes » concernant les emplois.

Al Massae rapporte que les manifestants contestent les pratiques de certaines entreprises qui prennent en considération plusieurs critères, et ont tendance à embaucher plus de femmes que d’hommes. Diplômés, ces jeunes, qui ne manquent pas de compétences, se trouvent donc dans une situation particulièrement intenable.