Kénitra: il tue sa femme enceinte et disparaît

« Quand je me suis rendue à la maison de ma fille, j’ai senti une odeur nauséabonde. J’ai alors questionné la propriétaire des lieux, elle m’a répondu qu’elle avait fait le même constat et qu’elle avait contacté le mari de ma fille. Ce dernier lui avait dit que c’était l’odeur du poisson qu’ils avaient laissé dans la cuisine », affirme-t-elle tristement.

Et d’ajouter que la jeune fille a été tuée de la manière la plus inhumaine qui soit, à tel point qu’elle a accouché à cause de l’intensité des coups reçus.