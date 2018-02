Kénitra: des soldats condamnés pour trafic de drogues

Le leader du réseau a écopé, lui, de huit ans de prison, un autre membre de six ans et deux autres de quatre ans.

Selon le journal Assabah, les mis en cause sont accusés de corruption, d’implication dans un réseau de trafic de drogues, d’immigration clandestine, de trafic humain et de révélation de secrets professionnels. Impliqués dans la même affaire, trois autres soldats sont actuellement en détention provisoire.