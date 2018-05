Kénitra: des dealers tombent dans les filets de la police

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer la source et la destination des psychotropes et d’identifier les éventuels complices dans cette affaire.

La police de Kénitra a arrêté, dans les premières heures de vendredi, deux individus pour une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.