L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Une petite fille de huit ans a été blessée par erreur d’une balle à Kasbat Tadla. D’après une source de Le Site info, la victime a été immédiatement transportée dans un état critique à l’hôpital régional de Béni Mellal. Blessée au dos, la petite fille a dû être transférée au CHU Ibn Rochd de Casablanca pour une intervention chirurgicale des plus compliquées. Jeudi, l’hôpital régional de Béni Mellal était en état d’alerte à cause de l’accident. Toujours selon nos sources, la fillette était dans une zone où elle n’avait pas le droit d’entrer.