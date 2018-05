Karim Zaz fait l’objet d’une nouvelle procédure

Karim Zaz et les autres personnes impliquées avaient été longuement auditionnés par la brigade nationale de la police judiciaire, qui au terme de son enquête approfondie les a présentés au parquet et au juge d’instruction qui les a inculpés.

Ce dernier a été accusé et inculpé avec 11 autres personnes dans l’affaire de détournement des communications entre l’étranger et le Maroc pour des millions de dirhams.

L’Office des changes « veut récupérer les amendes pécuniaires auxquelles a été condamné Karim Zaz en avril 2015 pour infraction à la réglementation de change », rapporte L’Economiste qui révèle cette information. Le montant des condamnations s’élève à plus d’un demi-milliard de DH, précise le quotidien.