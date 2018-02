Justice: report du procès de l’affaire CGI

Pour rappel, les deux anciens responsables de la holding immobilière et de nombreuses personnes sont accusés de « constitution de bande criminelle, faux et usage de faux, dilapidation des deniers publics » dans l’affaire dite de Madinat Badis d’Al Hoceïma. C’est le énième report du procès.

Trois accusés et cinq témoins étaient absents de la dernière audience. La Cour d’appel de Fès a donc décidé de reporter le procès et a imposé une sanction de 2000 DHS pour toute absence non justifiée.