Jerada: Une caravane médicale pour les ouvriers des puits clandestins

Selon un communiqué de la province de Jerada, cette caravane, encadrée par un staff médical et paramédical composé de 35 membres, a permis de dispenser des consultations et de prodiguer les soins nécessaires dans différentes spécialités dont la pédiatrie, l’ophtalmologie, la gastroentérologie, les soins buccodentaires, la dermatologie, l’ORL, la maternité, les maladies respiratoires, l’endocrinologie, la médecine interne, la psychologie et la médecine générale.

Une caravane médicale pluridisciplinaire a été organisée, mercredi au Centre des maladies respiratoires et de la silicose de Jerada, au profit des ouvriers qui travaillent dans les puits clandestins d’extraction de charbon et des membres de leurs familles. Une initiative de la délégation provinciale de la Santé.