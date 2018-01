Jemaa El-Fna: un café oblige ses clients à consommer chaque 30mn!

Les responsables locaux ont, d’ailleurs, été alertés pour intervenir et mettre fin à ces agissements qui risquent de nuire au tourisme national et sanctionner le propriétaire du café pour « non-respect de la loi ».

«Nous informons notre aimable clientèle que le délai maximal entre deux consommations est de 30 min. Merci pour votre compréhension», peut-on lire sur une affiche accrochée au mur du café et dont la photo circule actuellement sur les réseaux sociaux. Les réactions ne se sont pas faites attendre et les visiteurs de la célèbre place de la ville ocre ont dénoncé le non-respect flagrant des lois qui régissent ce genre d’activités commerciales.

Un célèbre café de la place Jemaa El-Fna à Marrakech défraie la chronique depuis quelques jours à cause d’un comportement pour le moins controversé. Le propriétaire oblige, en effet, les clients, Marocains et étrangers, à consommer toutes les 30 minutes.