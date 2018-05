Italie: une Marocaine tue sa fille et se suicide

Rome a vécu la semaine dernière un dimanche noir à cause d’un crime pour le moins sordide. Une Marocaine résidente en Italie a égorgé sa fille de 18 ans et mis le feu à son appartement avant de se jeter du quatrième étage.

