Inzegane-Ait Melloul: le « fracasseur de têtes » a encore frappé

Au total, six personnes sont mortes dans la région du Souss, tous des sans-abris, victimes du serial-killer selon le même modus operandi. La police n’a toujours aucune preuve pour pouvoir lui mettre la main dessus et les habitants de la région ne cessent de s’inquiéter.

