Inventions: le Maroc à la tête d’un département à l’IFIA (Suisse)

Le Maroc représenté par l’inventeur Majid El Bouazzaoui, Président de l’association OFEED, a été nommé à la tête du département « Notation et Évaluation », à la fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA).

L’IFIA est une organisation internationale à but non lucratif basée à Genève, en Suisse. Elle regroupe plus de 150 membres représentant 100 États des cinq continents et fête son 50ème anniversaire cette année.

Les membres de l’IFIA comptent 86 pays membres, dont l’association OFEED représentant le Maroc.

Le comité exécutif de l’IFIA décide des orientations stratégiques de la fédération. Le Maroc représenté par Majid El Bouazzaoui fait partie de ce Comité Exécutif aux côtés de 20 autres pays comme les Etats-Unis, Chine, Inde, Suisse, Allemagne, Corée du Sud, Turquie…

Par ailleurs, l’IFIA gère actuellement 7 départements: Europe, Afrique, Moyen orient, Femmes, Jeunes, Formation ainsi que le département « notation et évaluation ».

Ce dernier a pour missions d’évaluer les activités de chaque pays membre, l’émission de recommandations pour chaque pays membre et l’établissement d’un classement ainsi qu’une visibilité sur l’évolution de l’ensemble des activités par pays. Il vise enfin à accompagner les États membres de l’IFIA, dans l’accomplissement de leurs activités et à coordonner leurs actions.

S.L.