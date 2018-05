Invention: le Marocain Majid El Bouazzaoui rafle quatre distinctions internationales

L’invention primée permet d’éviter l’accumulation de poussière et de sable sur la surface des panneaux photovoltaïques grâce à ce changement d’orientation automatique, d’assurer un haut niveau de rendement énergétique à long terme, d’économiser d’énormes quantités d’eau potable et de préserver l’environnement contre la pollution de l’air, indique un communiqué de l’association marocaine OFED Maroc et de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA).

