Intérieur: la liste des affectations, mutations et promotions fin prête

Comme Le Site info l’avait annoncé auparavant, « la mère des ministères » connaît un grand chamboulement. Conséquence du séisme politique ayant aussi secoué le ministère de l’Intérieur, plusieurs agents d’autorité ont été soit débarqués , soit sévèrement sanctionnés. Et un vaste mouvement d’affectations, le premier de cette envergure de mutations, d’affectations et de promotions; a été enclenché.

Selon le quotidien Al Massae, la liste des agents d’autorité concernés est fin prête et n’attend que la validation de Abdeouafi Laftit. Celui -ci devrait y ajouter un ingrédient majeur, synonyme de rajeunissement et de fraîcheur des compétences. Les lauréats de l’Institut royal de l’administration territoriale devraient avoir la partie belle en ce qui concerne la liste des noms des agents d’autorité qui seront désignés comme caïds ou pachas, aux quatre coins du Royaume.

De même que le mouvement connaîtra de nouvelles mutations, comblant les postes de secrétaires généraux restés vacants dans plusieurs préfectures et provinces. La liste qui sera prochainement publiée intéressera aussi les nouveaux promus parmi les agents d’autorité ayant fait preuve, avec abnégation et sérieux, de bons et loyaux services. A noter que la liste concernant les secrétaires généraux sera soumise au chef de gouvernement, précisent les sources du journal, car c’est lui qui est habilité à leur nomination. Tandis que le ministère de l’Intérieur garde la main en ce qui concerne les autres agents d’autorité. Quant à la nomination des walis et des gouverneurs, elle reste du ressort du Souverain, sachant que toute nomination au sein de la Direction territoriale est soumise à des règles constitutionnelles.

Larbi Alaoui