Inquiétudes sur l’état d’avancement du grand projet de la vallée du Bouregreg

Le pharaonique Plan d’aménagement de la vallée du Bouregreg, devant englober 6000 hectares de l’estuaire au barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah, connaît un coup d’arrêt inquiétant.

Les travaux de construction ont cessé, du côté de la Marina et du pont Hassan II, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi 26 avril.

Et ce, quelques jours à peine après la nomination de Said Zarrou en tant que Directeur général de l’Agence de l’aménagement de la vallée du Bouregreg, précise le journal. Cet arrêt des travaux aurait même suscité une colère royale, sachant que ces derniers jours, le roi Mohammed VI a été vu à maintes reprises sillonner les différents quartiers de Rabat-Salé.

Il s’est avéré que certaines constructions du projet, qui a nécessité une grosse enveloppe budgétaire, dépassaient la hauteur autorisée et cachaient la Marina et les édifices situées derrière elle. Chose qui enlaidit les alentours de la zone dédiée au projet immobilier Bab Labhar (Porte de la mer) sur la rive droite. Ce dépassement de hauteur des constructions affecte aussi le pont Hassan II et fait partie des observations et remarques ayant été la cause de l’arrêt des travaux, ajoute les mêmes sources. Ceci, car il était prévu que lesdites constructions soient de deux étages au lieu des quatre réalisés.

Résultat des courses, plus aucun ouvrier sur le chantier, grues géantes au chômage technique et silence radio de la responsable communication de l’agence.

Même motus et bouche cousue de la part d’autres responsables qui se sont toutefois excusés de ne pouvoir faire nul commentaire sur la véracité ou pas de la décision d’arrêter les travaux. Surtout après une information non confirmée de la démolition des édifices incriminés, alors qu’il était prévu que le projet, dont l’exécution date de 2016, soit fin prêt fin 2018.

De même que l’Agence de l’aménagement de la vallée du Bouregreg se trouve dans un embarras sans pareil, vu que les travaux ont causé des dommages au pont Hassan II, reliant la capitale à sa soeur jumelle, la ville de Salé. Dommages qui ont persisté malgré des réparations à la va-vite n’ayant rien changé à la situation. Au contraire, un glissement de terrain en a résulté, affectant laidement une entrée de la Marina du côté de Salé. Un glissement sans conséquence ne touchant que quelques mètres, avait déclaré Essakl Lamghri lorsqu’il était encore directeur de l’agence!

Tous ces dysfonctionnements précités, entre autres défaillances, risquent de porter un coup dur à l’Agence de l’aménagement de la vallée du Bouregreg, concernant ses partenaires étrangers représentés par une banque arabe. Sans oublier que l’agence avait déjà vendu plusieurs biens immobiliers et obtenu toutes les autorisations officielles nécessaires, ainsi que les permis de construire. Tout cela, malgré de nombreuses réserves quant à la fiabilité du projet!Espérons que cela ne sera pas un projet à vau-l’eau, qu’à Dieu ne plaise!

Larbi Alaoui