Inondations: la rocade de Casablanca sous l’eau (VIDEO)

La rocade de la ville, juste avant l’entrée du quartier Sidi Bernoussi, par exemple, est noyée sous les eaux, au grand dam des conducteurs qui n’en peuvent plus de vivre, chaque année, le même scénario. L’indifférence des responsables ne fait, en plus, qu’empirer la situation…Merci qui?

Le mauvais temps et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Casablanca n’ont pas épargné la ville. Routes inondées, circulation bloquée… la métropole vit une situation exceptionnelle. Et beaucoup d’internautes continuent de remercier ironiquement la Lydec pour sa précieuse assistance.