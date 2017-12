Inezgane: un élève lave la voiture d’un enseignant dans un établissement (VIDEO)

Il est arrivé que nous ayons été au courant, ou même de visu constaté cet odieux phénomène. Celui de certains enseignants qui abusent de leur « pouvoir » et exploitent des élèves comme domestiques ou employés sans salaire. Faire la vaisselle ou le ménage chez la maîtresse, aller faire des courses, jouer à la baby sitter, etc! Tel est le lot de certains enfants honteusement exploités par des enseignants sans conscience.

Et à Inezgane, à l’école primaire Ibn Khaldoune du quartier Jorf, des employés de l’établissement ont posté, jeudi dernier, une vidéo de trois minutes montrant un élève en blouse bleue en train de laver les pneus d’une voiture garée au milieu de la cour. Ayant fini cette corvée imposée et inadmissible, l’enfant s’est lavé les mains avant de regagner sa salle de classe. La presse du week-end est revenue en long et en large sur cette affaire, comme c’est le cas du quotidien Assabah.

La vidéo a été tournée mardi dernier et n’a été diffusée que jeudi. La cour de l’école était déserte puisque les élèves se trouvaient en classe, sauf cet enfant privé de cours et chargé de laver la voiture de son enseignant, a déclaré au journal le directeur régional du ministère de l’Education nationale. Sitôt au courant de cette ignominie, des fonctionnaires de la direction régionale se sont empressés de se rendre sur les lieux. Une commission composée de plusieurs responsables a entendu l’enseignant incriminé, l’élève laveur de voiture contre son gré, et la direction de l’établissement.

Le directeur régional du MEN a soutenu que l’enseignant n’avait pas le droit de faire entrer son véhicule au sein de l’établissement scolaire. Et même si l’élève, pour des raisons que l’on peut bien imaginer, a prétendu qu’il ne faisait que chercher quelque chose lui appartenant sous les pneus, la vidéo montre bien qu’il s’agissait du lavage de la voiture.

