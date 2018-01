Inezgane: un assassin activement recherché par la police

Connaissant bien ces dernières , son mobile n’était en aucun cas le vol. Ceci, car les vagabonds tués, tous d’un certain âge, ne possédaient ni argent ni biens. D’après les informations recueillies par le journal Al Massae, deux des victimes avaient la cinquantaine et le modus operandi du tueur était le même. Surprenant ses victimes dans leur sommeil, il leur assénait des coups de pierre sur la tête, ne leur laissant aucune chance d’échapper à une mort certaine.

Le « fracasseur de crânes » de six vagabonds est aussi un clochard, ont révélé les premières investigations des autorités sécuritaires d’Inezgane. Il avait commis ses horribles crimes aussi bien dans la ville qu’à Aït Melloul et à Oulad Taïma. Et visiblement, il avait comme mobile la vengeance contre ses victimes.