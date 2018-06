Indice global pour la paix: le Maroc bon élève

Le Maroc est bien situé dans le classement de l’Indice global pour la paix (GPI) de 2018.

Le royaume se positionne au 4ème rang dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord et au 71ème rang dans le monde sur les 163 pays du classement. Il gagne ainsi quatre places par rapport à 2017. Le Maroc est derrière le Koweït, les Emirats Arabes Unis, le Qatar et devant le Sultanat d’Omar, la Tunisie, la Jordanie et l’Algérie qui a enregistré un énorme recul cette année.

Pour la 4ème année consécutive, le GPI estime que la paix se porte mal dans le monde, ajoutant qu’elle est en plus en plus en recul.

Elaboré par l’Institute for Economics and Peace (IEP), ce classement se base sur trois critères pour noter les pays: les conflits en cours, la sécurité et les dépenses militaires.

S.L.