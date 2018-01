Impressionnant: des tornades d’eau à Rabat (VIDEO)

Les habitants de Rabat ont été surpris ce dimanche en observant un phénomène assez rare. Des Rbatis ont rapidement paniqué, ne sachant pas de quoi il s’agissait…

Il s’agit en fait d’une trombe marine, un tourbillon d’air et d’eau, s’élevant au-dessus de la surface et ressemblant à une tornade. C’est avec la rencontre de vents venant de directions différentes et la présence d’un air humide plus froid que ce phénomène peut se produire. Au contact de la terre, le tourbillon s’arrête.

Il faut rappeler que la météo nationale avait annoncé des rafales de vent très fortes et de la pluie sur la région.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont partagé des vidéos de ces tornades et ont appelé à la prudence.

S.L.