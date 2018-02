Imilchil: enclavement et route barrée, sauf quand le ministre est de passage

A l’instar de celles de plusieurs régions du Royaume, la population d’Imilchil souffre des conséquences des fortes chutes de neigé et des pluies diluviennes de ces deux dernières semaines. Route barrée, isolement, enclavement manque de bois de chauffage et pénurie d’approvisionnement, rien n’est épargné aux habitants!

Et la goutte qui a fait déborder le vase, c’est la sourde oreille des autorités aux doléances de la population, déclare un habitant à Le Site info. Ceci, sachant que les instructions du roi Mohammed VI préconisent une mobilisation totale afin de porter l’assistance nécessaire aux populations affectées par les dures conditions climatiques que connaissent certaines régions du pays.

Et la récente visite du nouveau ministre de la Santé à Imilchil a encore démontré les deux poids, deux mesures des responsables, selon notre source, et attisé encore davantage la colère et le dépit des habitants. En effet, la route barrée a été réouverte pour une… demi-heure, le temps de la visite d’Anas Doukkali à l’hôpital d’Imilchil. Ainsi, les chasse-neige ont été mis à contribution pour dégager la route au ministre qui, après sa brève visite, s’est rendu à Béni Mellal.

Et la même source de pointer, au nom de la popultation d’Imilchil, les comportements irresponsables des autorités locales, surtout quand certains prétendent que les routes ne sont pas barrées par les chutes de neige et que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles » (goulou l3am zine!). Ce qui est loin de la vérité sur le terrain, conclut-on, et est une vraie désinformation et de l’intox.

L.A.