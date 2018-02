Imilchil: 11 bergers agonisent sous la neige

Le militant Mohamed Ahbabou, originaire d’Imilchil, a confié à Le Site info que huit jeunes et trois hommes âgés n’ont plus de provisions depuis le lundi 5 février, ajoutant qu’ils risquent de mourir à tout moment.

Les vies de onze bergers nomades, bloqués entre Imilchil et Tinghir à cause des chutes de neige qui se sont abattues sur la région, ne tiennent plus qu’à un fil.