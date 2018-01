Il faut sauver Amine, ce champion marocain ! (VIDEO)

Amine Kettani est un champion marocain que la vie n’a pas épargné. Du haut de ses 25 ans, ce jeune homme a été rattrapé par un méchant cancer alors que sa vie promettait d’être un long fleuve tranquille, présageant un avenir agrémenté de titres pour étoffer un palmarès déjà riche.

Champion du Maroc en full-contact, finaliste du championnat national de boxe et grand gagnant du championnat arabe en 2014, Amine n’est aujourd’hui que l’ombre de lui-même. Souffrant en silence, il attend que la mort frappe à sa porte après avoir perdu tout espoir de renaître de ses cendres. La famille d’Amine déplore l’état du jeune homme qui a malheureusement fait face aux pires des sensations: l’abandon, la négligence et la douleur.

Le drame a commencé en 2015 lorsqu’Amine a perdu connaissance pendant qu’il passait ses examens de fin d’année à la faculté d’Agadir. Après plusieurs examens, les médecins ont annoncé à la famille que le jeune homme souffrait d’un sérieux cancer d’estomac à un stade avancé. La bataille n’a pas été de tout repos pour Amine dont la vie se résumait aux séances de chimiothérapie, aux lourds traitements et aux pires souffrances.

Aujourd’hui, la mère d’Amine lance un cri du cœur et implore de l’aide pour guérir son fils. « Je ne supporterai pas de perdre mon fils. Je ne veux pas d’argent ! Je veux que les bienfaiteurs le sauvent », a-t-elle supplié, ajoutant qu’Amine a refusé, durant deux longues années, d’évoquer son cancer. « Ce n’est plus possible. Mon fils est en train de mourir et l’hôpital Mohammed VI de Marrakech l’a fait sortir parce qu’il ne dispose pas du traitement qui lui a été prescrit », a-t-elle souligné. La famille s’est par la suite dirigée vers une clinique privée mais ses moyens financiers ne sont pas suffisants pour subvenir aux frais d’hospitalisation et de soins. En attendant, Amine meurt à petit feu…

Numéro d’Amine : 0615 92 79 06

N.M.